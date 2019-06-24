شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانية منشقة: جماعات العنف صناعة الإخوان..وسيد قطب اعترف بإنشائه تنظيما مسلحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حنان حجازى القيادية المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن جميع الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية خرجت من رحم جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الأفكار المؤسسة لجماعة الإخوان تحمل بذور العنف واستخدام القوة وإن كانت مؤجلة.

ورصدت حنان حجازى علاقة العنف بمؤسس تنظيم الإخوان، قائلة: "نظرية التغيير عند حسن البنا تتمحور حول وجود جماعة يتجسد فيها الإسلام وتدعو الأمة للانقياد إليها، وقد أوضح فى رسائله أن الإخوان سيستخدمون القوة حين لا يجدى غيرها وحين يستكملون عدة الإيمان، وهذه الفكرة بدأت هادئة نسبيا وتحولت بفعل الضغوطات والهزائم إلى صيغة أشد عند سيد قطب الذى حكم بانقطاع نموذج الأمة المسلمة منذ عقود ودعا إلى وجود طليعة أو عصبة يتجسد فيها الإسلام تقود الأمة وتنشلها من جاهليتها وتعيد حاكمية الله فى الأرض".

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وكشفت أن سيد قطب مُنظر الإخوان قد أسس تنظيما مسلحا، قائلة: "سيد قطب نفسه أنشأ تنظيم مسلح عام 1965 باعترافه هو فى كتاب لماذا أعدمونى، واعتراف القيادى الإخوان التاريخى فريد عبد الخالق فى شهادته على العصر فى قناة الجزيرة".

وتابعت: "ومن كتب وأفكار سيد قطب أخذت كل الجماعات التى انتهجت العنف وإن انشقت عن الإخوان وأصبح لها مسميات أخرى وهذا وأضح فى كتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج والذى ذهب إلى الحكم بوضوح على حكام المسلمين بالردة عن الدين وأنهم تربوا على موائد الاستعمار وينفذون مخططاته فى بلاد المسلمين، نفس الكلام يردده وجدى غنيم أحد مشايخ الاخوان هو وغيره فى قنواته".

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