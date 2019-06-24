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الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب والطوارئ تحسبًا لتهديدات إيرانية

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أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهب قواته، تحسبا "لمحاولة إيران الإضرار بالدولة العبرية بتوجيه ضربة مباشرة، أو عبر حلفائها الإقليميين".

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أمس الأحد، أن

القيادة العسكرية استكملت في الأيام الأخيرة اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان استعداد قواتها للرد على أي تطورات، أو أي محاولة إيرانية لاستهداف البلاد، سواء
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كان ذلك من غزة أو لبنان أو سوريا.

وأتت هذه الأنباء في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، حيث تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ضرب إيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية دون طيار فوق مضيق هرمز.

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