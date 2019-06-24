وفاة المدعي الإثيوبي متأثرًا بجراح أصيب بها خلال محاولة الانقلاب

أعلنت قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، عن وفاة المدعي العام الإثيوبي، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن عن مقتل قائد

الجيش، أمس الأحد، بالعاصمة أديس أبابا، أثناء محاولته التصدي للمحاولة الانقلابية في إقليم أمهرا، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.كان التلفزيون الإثيوبي، أعلن مقتل رئيس أركان الجيشسياري ميكونين، بعدما أطلق أحد الحراس النار عليه خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة.فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي فشل المحاولة الانقلابية في ولاية أمهرة التي أسفرت عن اغتيال رئيس حكومة الولاية ومستشاره، وذكر التلفزيون الإثيوبي، أن أحد القادة في الجيش يقف وراء الانقلاب.