الملك سلمان يبحث مع وزيرالخارجية الأمريكي العلاقات الاستراتيجية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ذكرت وكالة الأنباء

كان وزير الخارجية الأمريكي وصل صباح اليوم إلى جدة في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية.

إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين،أن ذلك جاء خلال استقبال الملك سلمان لوزير الخارجية الأمريكي في مكتبه بقصر السلام في جدة.كان وزير الخارجية الأمريكي وصل صباح اليوم إلى جدة في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية.

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