نتنياهو يصطحب بولتون بجولة في غور الأردن ويدعوه لزيارة الجولان

تجول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فى عمق الأردن أمس الأحد يرافقه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، الذي أكد هناك تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي في تلك المنطقة.

وصرح نتنياهو خلال هذه الجولة: "موقفنا يقضي بأنه في

إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع".

وأكمل: "سنستمع للمقترح الأمريكي بشكل عادل ومفتوح.

لا أستطيع أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون المخطط الأمريكي قبل أن يسمعوا حتى ما هي تفاصيله. هذا ليس الطريق نحو إحراز التقدم".

وتابع: "أقول للذين يؤكدون أنه للتوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن، إن هذا لن يجلب السلام بل الحرب والإرهاب".