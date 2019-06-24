تجول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فى عمق الأردن أمس الأحد يرافقه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، الذي أكد هناك تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي في تلك المنطقة.
وصرح نتنياهو خلال هذه الجولة: "موقفنا يقضي بأنه فيإطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع".
وأكمل: "سنستمع للمقترح الأمريكي بشكل عادل ومفتوح.
وتابع: "أقول للذين يؤكدون أنه للتوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن، إن هذا لن يجلب السلام بل الحرب والإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يصطحب بولتون بجولة في غور الأردن ويدعوه لزيارة الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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