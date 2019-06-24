الجارديان: فوز المعارضة التركية أعطى أملًا جديدًا للكفاح من أجل الديمقراطية

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء اليوم على انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، وإعلان فوز أكرم إمام أوغلو، لافتة إلى أن هذا الفوز أعطى أملًا جديدًا في تركيا للكفاح من أجل الديمقراطية.
أضافت الصحيفة أن فوز إمام أوغلو كان غير متوقع تماما في الانتخابات، مؤكدة أن إمام أوغلو لم يكن شخصية سياسية معروفة، ولكن من خلال وضعه في المعركة الشرسة ليصبح عمدة
يرى مراقبون أن انتخابات إسطنبول لم تكن مجرد انتخابات بلدية، بل أيضًا كانت امتحانًا لشعبية أردوغان وحزبه، في وقت تواجه فيه تركيا صعوبات اقتصادية كبيرة، في حين
مع فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا، التي يعيش فيها حوالى 16 مليون نسمة، يفرض مرشح المعارضة نفسه بالفعل على الساحة السياسية، في وقت يعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم، بنسبة تصل إلى 21 في المئة، من جراء سياسات أردوغان.
وأظهرت نتائج انتخابات الأحد، فوزًا كبيرًا لإمام أوغلو (49 عامًا) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.
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