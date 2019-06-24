قتلى وجرحى في حادث قطار ببنغلاديش

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من مائة آخرين بجروح اليوم الاثنين، أثر سقوط عربتي قطار ركاب في إحدى القنوات المائية، بينما

كان في طريقه إلى العاصمة البنغالية دكا.

وأشار ضابط شرطة، أن القطار كان يعبر جسرا في طريقه

إلى العاصمة دكا من مدينة سيلهيت بشرق البلاد عندما خرج عن القضبان.

ورجح المصدر أن يكون هناك المزيد من الجثث في العربتين اللتين سقطتا في القناة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها.