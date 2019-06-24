إحالة 19 إرهابيًا من داعش وجبهة النصرة للمحكمة العسكرية بلبنان

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، 19 إرهابيا يحملون الجنسية السورية إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وتنفيذ عمليات إرهابية داخل لبنان وفي سوريا ضد الجيش السوري.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قراري الاتهام بحق المتهمين
وتضمن قرار الاتهام الأول قيام 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي وتنفيذ عمليات عدائية لصالح التنظيم
وجاء بقرار الاتهام الثاني قيام 7 متهمين بالانضمام إلى تنظيم (جبهة النصرة) والانخراط في صفوفه، والاشتراك في العمليات القتالية للتنظيم في بلدة (درعا) السورية ضد القوات المسلحة السورية، وغيرها من العمليات الإرهابية والعدائية لصالح التنظيم.
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