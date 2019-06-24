الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدة أن جيش الاحتلال حوّل المعتقلين للتحقيق بزعم تنفيذ عمليات ضد المستوطنين. اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من القدس والضفة

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