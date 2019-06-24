العراق.. مقتل 14 عنصراً من "داعش" في عملية أمنية بكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الإثنين، مقتل 14من عناصر تنظيم "داعش" في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي جنوبي مدينة كركوك شمالي بغداد.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي اليوم: "بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب تم قتل 14 إرهابياً من عناصر داعش جنوبي كركوك".
وتواصل القوات العراقية، وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، شن عمليات استباقية لتعقب فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد والحد من نفوذهم والحد من تحركاتهم بهدف القضاء عليهم.
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