كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: سنتصدى للعقوبات الأمريكية على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في تصريحات الاثنين أن أمريكا تتعمد تصعيد التوتر بشأن إيران.

وأكد أن موسكو وشركاءها سيتصدون للعقوبات الأمريكية على إيران.

إلى ذلك، دعا للحوار مع إيران، قائلاً: "أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بدلاً من السعي للحوار".

عقوبات أميركية "جديدة وقوية"

تأتي تلك التصريحات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة وقوية اليوم على إيران.

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وقال ترامب في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي"، مساء الأحد، إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران اعتبارا من الاثنين، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.

ورداً على سؤال عما تريده إيران، قال ترمب: "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي، ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما".

"إيران تطلب حوافز"

من جهته، قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضا.

وتمثل التصريحات بادرة نادرة على أن إيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة، لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأنه من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.