كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء مدينة كازاخستانية بعد انفجار مستودع للذخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إن الحكومة الكازاخستانية أمرت بإخلاء بلدة تضم 44 ألف شخص يوم الاثنين بعد سلسلة من الانفجارات في مستودع قريب للذخيرة.

ووقعت الانفجارات التي لم يكن سببها واضحًا في قاعدة عسكرية بالقرب من آريس في مقاطعة تركستان الجنوبية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت الوزارة إنها لم تكن على علم بأي وفيات أو إصابات، في حين أفادت وسائل الإعلام المحلية أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح وصلوا إلى مستشفى في شينمينت، وهي أكبر مدينة في المقاطعة.