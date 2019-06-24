كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة وطالبان يعلنان عن جولة جديدة من المحادثات في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "الاناضول" التركية أنه من المقرر أن تفتح الولايات المتحدة وطالبان مفاوضات جديدة في قطر كجزء من محاولة لإيجاد حل سلمي لحرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عامًا.

في تعليق على موقع تويتر يوم الأحد، قال الممثل الخاص الأمريكي للمصالحة في أفغانستان إن "التقدم السريع" ضروري في المفاوضات وأن الجولة السابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ستبدأ في 29 يونيو في الدوحة.

وصرح زلماي خليل زاد "أعتقد أن كل الأطراف تريد تقدمًا سريعًا".

واختتم المفاوضون الأمريكيون وطالبان الجولة السادسة من محادثات السلام في قطر مع "بعض التقدم" الذي تم إحرازه بشأن مسودة اتفاقية تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد والمحادثات بين الأفغان.

لكن في ذلك الوقت، قال خليل زاد إن "وتيرة" المحادثات لم تكن "كافية عندما يحتدم الكثير من الصراع ويموت الأبرياء".