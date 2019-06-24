كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كليج": لا يوجد دليل لاستخدام روسيا "الفيسبوك" للتأثير على "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أكبر شبكة اجتماعية في العالم، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد دليل على الإطلاق على أن قوى خارجية مثل روسيا استخدمت "الفيسبوك" لاستهداف المستخدمين والتأثير على تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في "الفيس بوك"، ونائب رئيس الوزراء البريطاني السابق: "أن الشبكة أجرت تحليلين كاملين لبياناتها في الفترة التي سبقت استفتاء عام 2016 ولم يعثروا على أي دليل على وجود محاولة كبيرة من قبل قوى خارجية للتأثير على النتيجة.

وقد تساءل معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) مرارًا وتكرارًا عما إذا كان الكرملين قد لعب دورًا في التصويت من خلال الترويج لقصص عبر الإنترنت حول قضايا مثل الهجرة في محاولة للتأثير على الرأي.

ولكن قالت بريطانيا إنها لم تعثر على أي دليل على أن روسيا تدخلت في التصويت ونفت موسكو مرارًا وتكرارًا حتى المحاولة.

وخضعت شركة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية أيضًا لدراسة دورها في استفتاء عام 2016 بعد حصولها على بيانات من ملايين مستخدمي "الفيس بوك" دون إذن منهم.