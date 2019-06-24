كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديكس" تعتذر عن إعادة هواتف "هواوي".. والصين غاضبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت شركة "فيديكس" عن إعادة مجموعة تحتوي على هاتف ذكي من "هواوي"، وأنحى باللائمة على "خطأ تشغيلي" لأنه يعمل على الامتثال للقيود الأمريكية على الهواتف الذكية للشركة التكنولوجية القابضة "هواوي".

ولكن صرّحت شركة تصنيع معدات الاتصالات فيما بعد بأنها ستراجع علاقتها مع شركة التوصيل الأمريكية، في حين ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن السلطات تحقق في الأمر.

ويُذكر أنه تم وضع شركة "هواوي" على قائمة الكيانات في الولايات المتحدة، مما يعني أن الشركات الأمريكية يجب أن تتقدم بطلب للحصول على إذن خاص لممارسة الأعمال التجارية مع الشركات ذات الصلة.

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واعتمدت شركة "هواوي" على الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة لتزويد مكوناتها وبرامجها لمعدات الشبكات والهواتف الذكية.

وصرحت "فيديكس" يوم الأحد إنها "يمكنها قبول ونقل جميع منتجات "هواوي" باستثناء أي شحنات مدرجة في قائمة الكيانات الأمريكية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنينك "يجب أن تقدم تفسيرًا صحيحًا