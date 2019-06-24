كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة حارة شديدة تضرب باريس الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات في باريس، تنبيهًا بشأن ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، وقد تم رفع مستوى التأهب في باريس إلى "برتقالي"، وهو ثاني أعلى مستوى.

وقد أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، أنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تبدأ اليوم الاثنين، طوال الأسبوع، مع وصول درجات حرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في جميع أنحاء البلاد، وستكون ذروتها الخميس.

في باريس، تقوم المنظمات الخيرية بدوريات لتوفير المياه للمشردين، كما توفر السلطات المحلية أماكن للباحثين عن مأوى.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية، إن موجة الحر ناتجة عن رياح ساخنة قادمة من الصحراء الكبرى.

