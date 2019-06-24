كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يمنعون أي شخص من الوصول إلى مبنى هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع المتظاهرون الذين يخشون من تلاشي الحكم الذاتي القانوني لهونج كونج وصول اي شخص إلى مبنى حكومي لمدة ساعتين تقريبا اليوم الاثنين، ويخططون لمزيد من المظاهرات لجذب انتباه القادة الذين يحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

قام حوالي 100 متظاهر بتشويش مدخل وبهو برج Inland Revenue، وهو ناطحة سحاب في حي وان شاي في وسط المدينة. وفي وقت سابق، أعلنت إحدى مجموعات الاحتجاج الرئيسية عن مظاهرة يتم التخطيط لها يوم الأربعاء لمحاولة لفت انتباه قادة العالم الذين حضروا قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وقد أعرب قادة الجبهة المدنية لحقوق الإنسان عن أملهم في أن يسمع قادة العالم المجتمعون في أوساكا مخاوف المتظاهرين بشأن إضعاف الاستقلال الذاتي القانوني للمدينة من قبل البر الرئيسي للصين. واوضح كلفن، أحد قادة المجموعة العديدين، إن الاحتجاج كان يهدف إلى "حث المجتمع الدولي على التأكيد على أن الصين بحاجة إلى الديمقراطية".

احتشد مئات الآلاف من الناس بالشوارع في الأسابيع الأخيرة لمعارضة التشريعات التي تُرى على أنها تزيد من سيطرة بكين، وكذلك احتجاجا علي معاملة الشرطة للمتظاهرين. وقد رفضت الصين التعليق الأجنبي على الاحتجاجات وقضية التسليم باعتبارها تدخلًا في شؤونها الداخلية.

وفي مؤتمر صحفي في بكين، صرح تشانج جون، مساعد وزير الخارجية، "يمكنني أن أخبركم أن مجموعة العشرين بالتأكيد لن تناقش قضية هونج كونج، ولن نسمح لمجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج هونج ". واضاف ان حكومة هونج كونج "اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية العدالة في المجتمع ولمنع الثغرات في النظام القانوني. نحن نعتقد أن ما فعلوه ضروري للغاية، وتؤيد الحكومة المركزية هذه الإجراءات".

