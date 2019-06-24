كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود مع تراجع معنويات العمل مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي يوم الاثنين ان معنويات الاعمال الالمانية تدهورت للشهر الثالث على التوالي في يونيو مما زاد وزنا للتوقعات بأن انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني.

وقال معهد "IFO" إن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 97.4 من 97.9 في مايو.

وقال رئيس "IFO": "الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود"، مضيفًا أن مناخ الأعمال في كل من قطاعي الصناعة والخدمات ساء.

قال البنك المركزي الألماني هذا الشهر: "إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد قليلًا في الربع الثاني بعد توسع بنسبة 0.4٪ بين يناير ومارس".

وتكافح ألمانيا بعد تسع سنوات متتالية من النمو في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الصانعة التي تعتمد على الصادرات معاكسات من النزاعات التجارية، والشكوك في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي البارد.

ويعتمد الاقتصاد على الاستهلاك الخاص لتحقيق النمو، وهي دورة يدعمها سوق عمل قوي، وأسعار فائدة منخفضة، وارتفاع الأجور.