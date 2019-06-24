كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن تحذر من "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية البريطانيي جيرمي هانت أن لا الولايات المتحدة ولا إيران تريد الحرب، التي قد تندلع بينهما بصورة عرضية.

وعبر هانت اليوم الاثنين في حديث لإذاعة "بي.بي.سي" عن قلق لندن البالغ إزاء الوضع حول إيران، وقال: "لا نعتقد أن أي طرف يريد الحرب لكننا قلقون من الانزلاق إلى حرب عرضية ونفعل ما بوسعنا لتهدئة الأمور".

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وأضاف أن بريطانيا على اتصال مستمر بالولايات المتحدة بشأن "الوضع الخطير جدا في الخليج".