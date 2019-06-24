كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير اقتصادي: الصراع التجاري بين أمريكا والصين يضع ألمانيا على حافة الهاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير اقتصادي في"IFO" اليوم الاثنين إن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين هو المصدر الرئيسي لعدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الالماني بعد أن أظهر مسح المعهد تدهور معنويات الاعمال في يونيو.

وقال "كلاوس فولراب" الاقتصادي في "IFO": "خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي وتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ليسا مصدرين رئيسيين لعدم اليقين.

وأضاف أن التوترات مع إيران يمكن أن يكون لها تأثير في حالة حدوث تصعيد كبير أو إذا ارتفع سعر النفط بشكل كبير.