كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة 16 شخصًا في تركيا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت المحاكمة ضد 16 شخصًا متهمين بالارهاب وتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013 في تركيا، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. تجرى المحاكمة يومي الاثنين والثلاثاء في مجمع سجن على مشارف اسطنبول. تزعم لائحة الاتهام المؤلفة من 657 صفحة أن المتهمين "حاولوا الإطاحة بالحكومة".

قد بدأت الاحتجاجات في عام 2013 لحماية حديقة جيزي في وسط إسطنبول، لكنها تحولت بسرعة إلى مظاهرات أوسع في جميع أنحاء تركيا لمعارضة الحكومة. واستخدمت الشرطة خراطيم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين السلميين. ووصفت هيومن رايتس ووتش التهم بأنها "زائفة".

