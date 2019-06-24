كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحزب الحاكم: برلمان جوجيا 2020 يصوت لاستخدام النظام النسبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "بيدزينا ايفانيشفيلي" رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم اليوم الاثنين، إنه ينبغي إجراء انتخابات برلمانية في جورجيا في عام 2020 في ظل نظام نسبي.

وأضاف إيفانيشفيلي: "أنه لا ينبغي تطبيق عتبة للأحزاب خلال الانتخابات، وكان تغيير النظام الانتخابي من نظام مختلط إلى نظام تناسبي منذ عام 2020 أحد المطالب التي قُدمت في الاحتجاجات التي جرت في العاصمة الجورجية منذ 20 يونيو".