كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجارديان عن فوز إمام أوغلو: أمل تركيا الجديد غير المتوقع في الكفاح من أجل الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن فوز اكرم إمام أوغلو "غير المتوقع" في انتخابات بلدية اسطنبول، أمس الأحد، أعطى املا جديدا في تركيا للكفاح من أجل الديمقراطية.

وذكرت الصحيفة: "إمام أوغلو لم يكن شخصية سياسية معروفة، ولكن من خلال وضعه في المعركة الشرسة ليصبح عمدة إسطنبول، حتى بعد أن ألغى المجلس الانتخابي التركي فوزه، فقد أصبح أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان منذ سنوات والأمل الجديد غير المتوقع للديمقراطية التركية".

وتابعت الصحيفة: "على الرغم من التغطية الإعلامية شبه المؤيدة لعلي بن يلدريم مرشح الحكومة في انتخابات اسطنبول، إلا أن حملة إمغم أوغلو في مارس نجحت في سحب الأصوات من الأقلية الكردية في المدينة التي كانت غير راضية عن اعتقال السياسيين الأكراد، وكذلك الناخبين من حزب العدالة والتنمية الذين يعانون من معدل تضخم أعلى من 20 ٪ وارتفاع البطالة".

وأكدت الصحيفة: "تسبب انتصار حزب الشعب الجمهوري المفاجئ في تخفيف قبضة الأحزاب الإسلامية على أكبر مدينة في تركيا وقلبها الاقتصادي لأول مرة منذ 25 عامًا".

واستطردت: "أصبحت جهود حزب العدالة والتنمية بلا جدوى، فمع أنه قادر على لعب دور المنتصر والضحية على حد سواء في تصويت نهاية هذا الأسبوع، فقد اعتبر إماموغلو الانتخابات الجديدة بمثابة معركة من أجل مستقبل الديمقراطية "التركية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن تقدمه على يلدريم قد اتسع بنسبة 8-9 ٪.