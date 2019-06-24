نتائج الباكالوريا.. ارتفاع عدد الناجحين في الدار البيضاء مقارنة مع 2018

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أن عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، بلغ 48 ألف 629 تلميذا و تلميذة، بنسبة بلغت 67.49 في المائة، مسجلة تحقيق قفزة نوعية بزيادة 20 نقطة مقارنة مع سنة 2018.

و أفاد بلاغ للأكاديمية بأن عدد المترشحات والمترشحين بجهة الدار البيضاء سطات شكل ربع عدد المترشحين على المستوى الوطني، حيث مثل الإناث منهم 27 ألف 368 من مجموع الناجحين بنسبة71.68 في المائة مقابل 62.80 في المائة لدى الذكور البالغ عددهم 21 الف 261، مبرزا أن عدد الناجحين الأحرار بلغ 2365 بنسبة29.27 في المائة.

و كشف البلاغ، أن عدد الناجحين في قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية بلغ 40 ألف 108 ، حيث يشكل عدد الناجحات والناجحين في البكالوريا المغربية خياري الفرنسية والإنجليزية 6454، في حين عرف عددهم في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 7700 فيما بلغ عدد الناجحين في البكالوريا المهنية 822 في مختلف الشعب، مبرزا أن أعلى معدل بالجهة سجل بمسلك العلوم الفيزيائية وبلغ 77ر19.

وفي مقاربة نوعية ، يضيف البلاغ، فقد سجلت نسبة الحاصلين على ميزة، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تطورا نوعيا من مجموع الناجحين.

و ذكر البلاغ أن الدورة الاستدراكية ستجرى أيام 4، 5، 6 و8 يوليوز 2019، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الامتحانات، مباشرة بعد المداولات الخاصة بالدورة الاستدراكية وذلك يوم 13 يوليوز 2019.