وعدهم بالهجرة من المغرب.. مُهاجرون يكبلون شخصا ويحتجزونه داخل شقة!

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة أصيلة، أمس الأحد، خمسة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإقامة غير المشروعة بالمغرب والنصب والاحتيال والاحتجاز.

وتم توقيف أربعة من المشتبه فيهم داخل شقة معدة للكراء، وهم يحتجزون الشخص الخامس الذي تم العثور عليه مكبلا، حيث كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن هذا الأخير تسلم منهم مبالغ مالية تناهز 1500 أورو للشخص الواحد، بدعوى تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، وذلك قبل أن يتنصل من وعوده الاحتيالية ويعمدون لتكبيله واحتجازه.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.