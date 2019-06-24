الماط” يعزز صفوفه بلاعب من شباب الريف الحسيمي

“تعاقد فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، مع اللاعب الإسباني مارتن بينغوا، في عقد مدته موسمين، قادما من شباب الريف الحسيمي، الذي غادر القسم الأول من البطولة الاحترافية.
وأنهى صاحب 25 عاما عقده مع ممثل مدينة الحسيمة، بنهاية الموسم الكروي الماضي، بعد أن شارك معه في 13 مباراة.
ويستهدف “الماط” تعزيز صفوفه بلاعبين متمرسين لتجاوز إخفاقات المواسم الأخيرة، التي عاني فيها الأمرين قبل أن يضمن مكانته في قسم الكبار، خاصة في الموسم الأخير.
ومن المرتقب أن ينضم بينغوا إلى تداريب فريقه الجديد، يوليوز القادم، موعد بدء استعدادات “الحمامة البيضاء” للموسم الرياضي 2020/2019.
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