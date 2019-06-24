مصممو الجرافييك المغاربة يقترحونَ هوية بصرية جديدة للجامعة وأقمصة بديلة للأسود

تزامنًا مع كأس أمم إفريقيا 2019 المنظم بمصر، وإعلان الجامعة الملكية لكرة القدم عن أقمصة الأسود التي سيخود بها عمار الإقصائيات الإفريقية، خرج العشرات من مصممي الجرافيك المغاربة على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، للحديث عن أقمصة الأسود الجديدة التي تتكلف شركة “أديداس” العالمية بإنتاجها للمنتخب المغربي، وعبر عدد منهم، عن عدم إعجابهم بالأقمصة الجديدة، مؤكدين في تعليقات متعددة “أن الأسود يستحقونَ أجمل من ذلك”.

وفي مقابل هذا، تناولت القناة المصرية الخاصة ON SPORT خلال أحد برامجها الرياضية، موضوع أقمصة المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا بمصر، وصنف صحافيو القناة، قميص المنتخب الموريتاني، كأفضل قميص جذاب ضمن أقمصة المنتخبات المشاركة، وعلق موذيعو القناة “هذا قميص متكامل ومتناسق، واللون الأخضر والخطوط الحمراء جعلته أكثر جذابية..”

ومع حملة الأقمصة الجديدة للمنتخب المغربي، اقترح العشرات من مصممي الجرافيك على منصة “المصممون” (Behance Morocco) العديد من الرموز الجديدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث رأوْا أن الشعار الحالي للجامعة بات قديما، ويُمكن لطاقات مغربية تصميم “أفضل منه”، بحسب تعبيرهم.

وكشف “عزيز كرّوُد” مصمم جرافيك اشتغل رفقة وكالة تواصل مستقلة عنه على إنشاء الموقع الرسمي للجامعة الملكية لكرة القدم لـ”اليوم24″ أنه في عام 2015 حينما كان يعمل مع الجامعة على إنشاء الموقع، اقترح على أحد مسؤوليها “هوية بصرية” جديدة للجامعة الملكية، وطلبَ منه مسؤول مكلف بالتواصل، بتقديم مقترح جديد مع مراعاة ركائز الشعار السابق كـ”التاج” الذي يرمز للمملكة المغربية، وأضاف عزيز “وضعت هذا التصميم في أقل من 48 ساعة نظرًا لضيق الوقت، لكن لم يكتب له الإخراج، لأن مسؤولي الجامعة، كانوا ينتظرون إنتاج الموقع الرسمي في أسرع وقت ممكن..”

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وأكد عزيز، أن مسؤولي الجامعة لا يقدرون إبداعات الشباب، وحينما تعاقدوا مع وكالة التواصل والاشهار لإنتاج الموقع الإلكتروني، استعانوا بي في أساسيات إنتاج الموقع الرسمي، ونفذت ما طلبوا، لكن مقترحاتي لم تحظ بأيّ اهتمام.

وبالعودة لأقمصة الأسود، نشر العشرات من المصممين مقترحات جديدة لأقمصة الأسود على أشكال عدة، قالوا إنها على الأقل “أفضل من أقمصة المنتخب المغربي الحالية”. وأطلق مصممو الجرافيك هشتاغ بعنوان “تشالنج_الجامعة_الملكية لنشر مزيدًا من الأعمال الفنية المتعلقة تصاميم الأقمصة والهوية البصرية للأسود.