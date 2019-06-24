الحكومة ترفع أسعار 14 دواء وحماية المستهلك: إنهاك لجيوب المغاربة

وجهت الجامعة المغربية احقوق المستهلك، اتهامات للحكومة، باتخاذ قرار رفع أسعار 14 دواء، في تعدي جديد على القدرة الشرائية للمغاربة.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها أصدرته أمس الأحد، إن فصلا جديدا من مسلسل إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة قد بدأ، بعدما اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار 14 دواء.

واعتبرت الجامعة أن الزيادات الأخيرة في أثمنة الأدوية،وتمثل انصياعا حكوميا للوبي صناعة الأدوية، حيث فضلت الحكومة رفع الأسعار، لمحاصرة اختفاء أعداد كبيرة من الأدوية من الصيدليات.

وتقول الجامعة إن هده الزيادات، تمثل نكوصا عن الوعود التي قدمتها وزارة الصحة بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمن الأدوية، محذرة من الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الإجراء، لتسببه في تعميق معاناة المستهلكينالمكتوين بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية.

وكان حقوقيون قد طالبوا الحكومة قلل أيام بتنفيذ تخفيضات حقيقية في الأدوية، معتبرين أن 90 في المائة من الأدوية، التي تم تخفيض أسعارها منذ عام 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها، أو أنها أدوية المستشفيات، التي تخضع لصفقات عمومية، وأغلبها دواء جنيس، ومحذرين من أن تخلف أزمة نفاذ الأدوية من السوق موجة جديدة من رفع الأسعار.