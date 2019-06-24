الناصرة تستضيف غدًا عرضا موسيقيا لفرقة "طرباند" وأوركسترا "المعهد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستضيف مدينة الناصرة، يوم غد الثلاثاء، حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان "فلسطين الدولي للرقص والموسيقى 2019"، بتنظيم جمعية "الثقافة العربية"، في مسرح مدرسة "مار يوسف" الساعة الثامنة مساءً.

وسيشمل العرض فرقة "طرباند" من السويد وأوركسترا "معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى".

و"طرباند"، هي فرقة عربیة سویدیة حاصلة على جائزة "أفضل فرقة موسیقیة" في السوید لعام 2017. وتتألف من ستة موسیقیین أسستها العراقیة مصریة الأصل نادین الخالدي، عام 2008 في مالمو، السوید.

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وهي عبارة عن تجربة موسیقیة عبر الثقافات یتردد صداها في الطرب؛ وهو شعور توحيد العواطف والموسیقى. وتنطلق موسیقى "طرباند" و تخلق مقطوعات موسیقیة أصلیة للفرقة. كما تدمج كلمات الخالدي مواضیع سیاسیة واجتماعیة مع أسئلة حول الهویة والبقاء والحب وتسعى دائما من أجل السلام ومحاولة فهم الاختلافات والتسامح بین الثقافات المختلفة. ویتیح دمج العنصر الشخصي في الأغاني للجمهور العربي فرصة التواصل مع كلمات الخالدي بطریقة مرتبطة بالتحدیات الحالیة في الشرق الأوسط.

أما أوركسترا "معهد إدوارد سعيد"، فتتشكل من طلاب حاليين وسابقين ومعلمين وأصدقاء وضيوف للمعهد. تطورت الأوركسترا لتصبح مكونة من 75 عضوًا، تتضمن المشاركة في الأوركسترا تدريبًا على مستوى رفيع للموسيقيين الفلسطينيين الشباب، تشمل برامج الأوركسترا ترتيبات الموسيقى العربية التقليدية، إلى جانب الموسيقى من قبل عظماء الموسيقى الكلاسيكية.

ويعتبر مهرجان "فلسطين الدولي" وسيلة ثقافية فنية إبداعية للاتصال بالعالم، أسهمت في كسر الحصار الذي فرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ عقود، مشكلًا قيمة ثقافية وفنية لدى الجمهور الفلسطيني. إذ بادر مركز الفن الشعبي في العام 1993 إلى تنظيم هذا المهرجان ليكون أول مهرجان دولي في فلسطين. واستطاع المهرجان على مر السنين، أن يساهم في تشجيع والهام الإنتاج الإبداعي للفنانين والمبدعين الفلسطينيين، خاصة الفرق الفنية المحلية.