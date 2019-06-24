السجن 18 شهرا لشاب من جت أدين بالتخابر مع حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، السجن الفعلي لمدة 18 شهرا على الشاب حسين هواري، في العشرينيات من عمره، من سكان قرية جت المثلث، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع عميل لحركة حماس من خلال مجموعات "واتس اب" وتجهيز عبوة ناسفة محلية الصنع.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي قدمتها للمحكمة بحق هواري، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأنه قام بتسريب معلومات عن الجيش الإسرائيلي الذي تواجد في غزة، لحركة حماس، كما حاول صنع عبوة ناسفة في منزله بعد تعمله كيفية صنع العبوات الناسفة عن طريق شبكة الإنترنت.