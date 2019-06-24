شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي: الدوحة تعيش أزمتها بصراع مع ذاتها والان مع التفاصيل

أكد الإعلامي الإماراتي الدكتور علي راشد النعيمي، إن قطر تعيش أزمتها بصراع مع ذاتها، نتيجة ضياع بوصلة هويتها، بسبب تسلط الإسرائيلي عزمي بشارة، والإخونجية على قراراتها السياسية والأمنية.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أوضح النعيمي أن هذا هو ما يدفع قطر لافتعال المعارك السياسية ويصيح مرتزقتها لشغل أنظار الشعب القطري وجلب انتباه العالم إليهم وبالذات من خلال الإساءة للآخرين.

وأشار إلى أن الجميع يتذكر الأدوار الخبيثة لقطر مثل حملتها على السعودية بسبب الوجود العسكري الأمريكي، لتقوم بعد ذلك باحتضان أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الأراضي الأمريكية والتكفل بكامل نفقاتها.

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وأضاف في تغريداته: "عند كل إنجاز إماراتي أو سعودي أو مصري نسمع صراخ وعويل مرتزقة قطر، ولذلك نقول لهم حين يتحدث الكبار لا مكان للأقزام أذناب تركيا وإيران".

وأكد النعيمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل صوت العقل والحكمة ولها مصداقية وتقدير لدى قادة العالم، أما قطر فلا مكان لها إلا عند قادة إيران وتركيا وزعماء الجماعات الإرهابية، لأنها تمثل جزءا من نفوذهم ودورا محدودا في تمويل أجنداتهم.

وتابع: "لأن قطر تعتبر امتدادا للنفوذ الإيراني فقد تم تجاهلها من القوى الدولية في الأزمة الحالية لأنها فقدت سيادتها وقرارها الوطني لمصلحة إيران".