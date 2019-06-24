الخارجية اليمنية: الهجوم الحوثي على أبهاء يعكس تأثير النفوذ الإيراني

أدانت الخارجية اليمنية، الاثنين، بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين آخرين.

وقالت وزارة الخارجية، وفق متابعة "اليمن العربي"، إن الهجوم الإرهابي الجديد الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، يعد انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الخارجية اليمنية التأكيد على أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

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وأشار البيان إلى أن هذا العمل الإرهابي، يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على المليشيات الحوثية، ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت خارجية اليمن، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى إدانة هذا الهجوم والاضطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية وبما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وأعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، مساء الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأضاف المالكي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية، وكان مقيما بالمملكة العربية السعودية، واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.