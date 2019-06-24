التربية تعلن تأجيل منح الإجازات الدراسية خارج العراق

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل منح الاجازات الدراسية خارج العراق من العام 2019-2020 إلى العام الدراسي المقبل، عازية ذلك إلى عدم توفر التخصيصات المالية. وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تأجيل موضوع منح الإجازات الدراسية خارج العراق من العام 2019-2020 إلى العام 2020-2021 بسبب عدم توفر التخصيصات المالية للأعداد المطلوبة".



وأوضح، أن "وزير التربية وكالة صادق على محضر اجتماع لجنة الإجازات الدراسية، واستناداً إلى كتاب المديرية العامة للشؤون المالية /مديرية حسابات الموازنة والمتضمن الاعتذار عن توفر التخصيصات المالية للمجازين دراسياً للسنة الحالية 2019-2020 للأعداد المطلوبة وكذلك في حال تقليصها وبغية إفادة أكبر عدد ممكن من منتسبينا، لذا تقرر تأجيل موضوع منح الإجازات الدراسية خارج العراق ليتسنى توفير الاعتماد المالي المناسب لاحقاً".







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