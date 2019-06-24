الجيش العراقي يطلب اجراء دورات تدريبية في ايران

وقالت وكالة "ارنا" الايرانية للأنباء، إن "مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي طارق عباس البلداوي طلب من قائد القوة البرية في الجيش الايراني كيومرث حيدري اجراء تدريبات عسكرية للجيش داخل ايران، كما دعا الى اجراء مناورات مشتركة"، مبينة أن ذلك جاء خلال استقبال حيدري، اليوم، مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي طارق عباس البلداوي".

ونقلت الوكالة الايرانية، عن مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي طارق عباس البلداوي، قوله إن العراق لن ينسى أبدًا مساعدة الجمهورية الإسلامية، خاصة المساعدات العسكرية في الحرب على داعش.

وطلب البلداوي، من الجيش الإيراني إجراء دورات تدريبية للجيش العراقي في إيران من أجل تعزيز قوات جيش بلاده في مختلف المجالات العسكرية.

كما دعا البلداوي إلى إجراء مناورات مشتركة بين إيران والعراق قائلا: نرغب في إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الجانبين ونتوقع أيضًا إجراء تدريبات في مجال "الكيماويات والميكروبات والنووية" والطب العسكري والقوات الخاصة وتدريب القناصين في الجيش العراقي.



من جهته، اعلن قائد القوة البرية في الجيش الايراني اكيومرث حيدري عن استعداد ايران لاجراء مناورات مشتركة مع العراق.

وأضاف حيدري ان القوة البرية للجيش الايراني على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي في جميع المجالات العسكرية ويمكنها نقل خبراتها في مجال التعليم الى الجيش العراقي.

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وتابع قائد القوة البرية في الجيش الايراني ان هناك اواصر دينية ومعنوية راسخة من الماضي بين الشعبين الايراني والعراقي، واليوم فان هذه الاواصر اقوى بفضل حب اهل البيت عليهم السلام.

وأكد: توجد بين طهران وبغداد قواسم مشتركة وذلك بسبب الأواصر الدينية والمذهبية الإقليمية بينهما والتي ادت الى مواجهتهما التهديدات المشتركة، وقال: ان الوضع الأمني في المنطقة غير مستقر بسبب وجود تدخلات من جانب بعض بلدان المنطقة.

واكد قائد القوة البرية للجيش على ضرورة التعاون بين الجيشين الايراني والعراقي في المناطق الحدودية، مضيفا: لدينا خبرة جيدة في مجال الدفاع ، ومن الجيد أن تتوفر ارضية نتمكن من خلالها تقوية الجيش العراقي في هذا المجال.