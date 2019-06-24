إدانة إرهاب الحوثي وعقوبات إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"، ليوم الإثنين الـ24 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تبرز تحذيرات واشنطن لطهران، حيث تقرأون: مسؤول أمريكي: إيران تهدد دول العالم أجمع، كما تطالعون انتهاكات قطر وتركيا في ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان.

ولا تزال أصداء الهجوم الحوثي على مطارات السعودية، وتحديداً: هجوم أبها الإرهابي.. انتفاضة عربية ضد مليشيا الحوثي.

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أما في الاقتصاد تطالعون: النفط يتخطى 65 دولارا وترقب عقوبات كبرى على إيران، والرسوم الإضافية على الصين تكلف الأمريكيين 18 مليار دولارا سنويا، والصين تصدر سندات بقيمة 7.521 مليار دولار في مايو.

وإلى الملاعب تجدون: برشلونة يرفض عودة ألفيس.

وفي الفن تقرأون: في ذكرى رحيله.. عاطف الطيب «مخرج البسطاء».

وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.