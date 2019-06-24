الان تتابع إيران: إذا أرادت أمريكا تنازلات ضخمة جديدة فعليها تقديم حوافز جديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين إنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضا.
وتمثل التصريحات بادرة نادرة على أن إيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأن من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.
وكتب آشنا على تويتر يقول “العرض الأمريكي بإجراء مفاوضات دون شروط مسبقة غير مقبول في ظل استمرار العقوبات والتهديدات. إذا أرادوا شيئا يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها”.
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