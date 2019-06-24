ترامب يفضل منافسة "بايدن النائم" على كلينتون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل خوض المنافسة لانتخابات عام 2020 مع المرشح "النائم" جو بايدن، وليس هيلاري كلينتون.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي": "أفضل المنافسة حقاً أمام بايدن".

وتابع: "أعتقد حقاً أن هيلاري كلينتون كانت مرشحة عظيمة، وكانت ذكية وقاسية للغاية"، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ".

Advertisements

ووصف ترامب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بأنها "لا ترحم وشريرة".

وقال ترامب إن "نائب الرئيس السابق، بايدن مرشح نائم، لكن كلينتون لم تكن كذلك".

وكان ترامب قد أطلق رسمياً حملته الانتخابية في أورلاندو ليل الثلاثاء، وينافسه جو بايدن الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي له.