بريطانيا قلقة من نشوب "حرب عرضية" مع إيران

عبّر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الإثنين، عن خشية بلاده من الانزلاق في حرب "غير مقصودة" في الشرق الأوسط، واصفا الوضع في الخليج العربي بـ"الخطير للغاية".

وقال هنت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "نحن قلقون للغاية، لا نعتقد أن أيا من الجانبين (الولايات المتحدة وإيران) يريد حربا، لكننا قلقون للغاية من أننا قد ندخل في حرب عرضية ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد".

وأضاف أن بريطانيا كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن "الوضع الخطير للغاية في الخليج".

ويشير هنت إلى احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، الخميس الماضي؛ ما دفع البيت الأبيض لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران عام 2015 توترت العلاقة بين واشنطن وطهران، التي تعتبرها الولايات المتحدة الدولة الأولى الراعية للإرهاب.