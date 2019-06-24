مسؤول صيني: لا مفر من "حل وسط" للنزاع التجاري مع أمريكا

أكد نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين، اليوم الإثنين، ضرورة توصل الصين والولايات المتحدة إلى حل وسط لنزاعهما التجاري، وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر بين رئيسي البلدين.

وقال وين في تصريح صحافي إن "مسؤولي التجارة في البلدين يستعدون لجولة جديدة من المحادثات التجارية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء الماضي".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي على هامش قمة مجموعة الدول العشرين بأوساكا اليابانية في أواخر الأسبوع الحالي، وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد انهارت في الشهر الماضي بعد اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن اتفاقيات سابقة.

Advertisements

وتهدد واشنطن بزيادة الرسوم المفروضة ع 350 مليار دولار إضافية من السلع التي تستوردها من الصين، ما يعني فرض هذه الرسوم على كل السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً بـ 25% على 250 مليار دولار من السلع الصينية، وردت الصين برسوم على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار.

وأضاف وانغ أن "التحركات الأحادية والسياسات الحمائية تمثل تحديات صعبة، تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والغموض".