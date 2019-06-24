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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران

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وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الاثنين، إلى ، لإجراء محادثات بشأن تصاعد التوتر مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، في مدينة جدة، قبل أن يتوجه إلى الإمارات، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.

وكان بومبيو قال للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة، هم 'الإيرانيون' يعرفون أين يجدوننا".

وأضاف: "أنا واثق من أنهم في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا، سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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