لجنة الانتخابات تعلن رسمياً فوز ولد الغزواني بالرئاسة في موريتانيا

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل الأحد الإثنين، النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، التي نُظمت السبت، وتنافس فيها ستة مرشحين هم، وتأكيد فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، بالرئاسة منذ الدور الأول.

وأسفرت النتائج التي أعلنها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال، عن فوز المرشح محمد ولد الغزواني بـ 52.01% من الأصوات، وفق ما أورد موقع "صحراء ميديا"، اليوم الإثنين.

وحسب هذه النتائج، حل المرشح بيرام الداه اعبيد في المرتبة الثانية، بـ 18.57%، من الأصوات، في مفاجأة حقيقية، بعد أن تفوق على المرشح سيدي محمد ولد ببكر، رئيس الحكومة السابق وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإخواني، الذي حل ثالثاً بـ 17.87%.

ورداً على ذلك، طالب أربعة المرشحين الأربعة، الذين حلوا بعد الغزواني، وفق موقع الجمهورية الموريتاني، بعد اجتماع مشترك نظموه فور إعلان نتائج الانتخابات، بمقر المرشح ولد بوبكر، "خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدوه الثانية فجرا في مقر حملة المرشح ولد بو بكر، بإعادة إعلان النتائج مكتباً مكتباً، كما أعلنوا أن لديهم قائمة من المكاتب يطالبون بإعادة فرزها، مؤكدين أن بعضها يستحق أن تلغى نتيجته بسبب الخروقات والاختلالات المسجلة فيه".