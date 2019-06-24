فيديو .. مقتل رئيس أركان «الجيش الإثيوبي» .. وهذه هى آخر تطورات «سد النهضة»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الأحد ، إن سد النهضة الإثيوبي من أهم القضايا التي تحظى باهتمام مؤسسات الدولة باعتبار المياه قضية أمن قومي.

وأضاف السباعي أنه كان هناك سلسلة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لتحقيق التنمية المستدامة للدول الثلاث.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أنه كان مقررًا عقد جلسة مفاوضات خلال شهر أبريل الماضي لكنها أرجئت بسبب الأحداث السياسية في السودان إلى أن تستقر الأوضاع هناك، وأن مصر دائمًا ما تطالب بوضع اتفاق دائم بشأن السد الإثيوبي.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد لفيضان النيل، أوضح "السباعي" أن مركز التنبؤ بالفيضانات والأمطار بالوزارة يتوقع أن يكون موسم الأمطار أقل من المعدل الطبيعي هذا العام، معقبًا: «مع ذلك الأمر مطمئن».

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محاولة إنقلاب في إثيوبيا

أعلنت السلطات الرسمية في إثيوبيا في وقت متأخر من مساء السبت، أن محاولة انقلاب فاشلة وقعت للإطاحة بزعيم أمهرة، إحدى ولايات البلاد التسع، وتعرض رئيس أركان الجيش لإطلاق نار في العاصمة أديس أبابا وذلك بحسب ما نشرته سكاي نيوز.

وأضافت سكاي نيوز نقلاً عن أنور إبراهيم الخبير في الشؤون الأفريقية إن السلطات تنفذ حملة تمشيط أمني مكثف، خاصة في إقليم أمهرة الذي شهد محاولة انقلابية، مضيفا أن حالة استنفار أمني عالية أعقبت مقتل رئيس أركان الجيش سيري ميكونين وأحد قيادات الجيش برصاص أحد الحراس الشخصيين.