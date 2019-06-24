نفى وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، "صحة تقارير إعلامية، أشارت إلى هبوط صادرات طهران من النفط الخام، بفعل العقوبات الأميركية، مؤكدا أنها "محض كذب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط الإيراني نفى هبوط صادرات نفط ايران الخام بعد العقوبات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.