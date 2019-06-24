وزير النفط الإيراني نفى هبوط صادرات نفط ايران الخام بعد العقوبات الأميركية

نفى وزير ​النفط​ الإيراني ​بيجن زنكنة​، "صحة ​تقارير​ إعلامية، أشارت إلى هبوط صادرات ​طهران​ من النفط الخام، بفعل ​العقوبات الأميركية​، مؤكدا أنها "محض كذب".

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