رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر المنامة هزيل ومخرجاته عقيمة

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مؤتمر المنامة الاقتصادي بالهزيل ومخرجاته ستكون عقيمة"، مشيراً إلى أن "التمثيل فيه لم يكن كما يجب، وأهم ما فيه أن فلسطين غائبة عنه، بل رفضنا أن نشارك فيه".
ولفت إلى أن "المؤتمر بغيابنا يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا المستقل عندما ينتهي هذا الاحتلال، ومن يريد الازدهار للشعب الفلسطيني فليدعو إسرائيل لوقف سرقة الأرض ومصادر أموالنا ومقدراتنا، وليفرض عليها إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة".
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