وزير خارجية اليابان: لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران

أعرب وزير ​الخارجية البريطانية​ ​جيريمي هانت​، عن قلقه البالغ من الدخول مع ​إيران​ في حرب غير مقصودة.

وأكد الوزير البريطاني، لراديو "بي بي سي"، أن لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران. وأوضح انه "نحن قلقون للغاية، لا نعتقد أن أي من الجانبين يريد حربا، لكننا قلقون للغاية من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل ما في وسعنا لتهدئة الأمور".

وأشار هانت إلى أن ​بريطانيا​ كانت على اتصال وثيق مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشأن "الوضع الخطير للغاية في ​الخليج​".

وكانت ​القوات​ الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت، الخميس الماضي، إسقاط ​طائرة​ مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، خلال تحليقها فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.