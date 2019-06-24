أعلن المتحدث باسم لجنة الطوارئ في ​وزارة الداخلية​ الكازاخية نور سلطان نورأحمدوف أن "السلطات الكازاخية أجلت سكان بلدة آريس في منطقة تركستان جنوبي البلاد، إثر ​انفجار​ وقع اليوم على خلفية حريق في وحدة عسكرية"، موضحاً أن "الحريق نشب في واحد من مستودعات الأسلحة وأدى إلى انفجار جزء من الذخيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكازاخية: انفجار في مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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