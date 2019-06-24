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كتل هوائية حارة ورطبة مصدرها الخليج العربي خلال الايام القادمة

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أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن الحوض الشرقيّ للمتوسّط يتأثر بكتل هوائية حارة ورطبة مصدرها ​الخليج العربي​.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل تؤدّي لانخفاض مستوى الرؤية أحياناً وارتفاع ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسّطة وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر. أما الاربعاء فيكون قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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