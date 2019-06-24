حسن مراد: نتمسك بالمقاومة خيارا لمواجهة إسرائيل

إعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "قيام الكيان الصهيوني وضع المنطقة امام حروب لا تنتهي ولكن ارادة المؤمنين بالحق العربي وب​المقاومة​ ستبقى اكبر من هذا العدو".

وفي كلمة له خلال منتدى بعنوان السيادة من اجل السلام رفضا لمؤتمر ​البحرين​ شدد مراد على ان "المقاومة ستبقى بالمرصاد والعدو لا يفهم الا لغة القوة وهو يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية"، مضيفا:"الغريب انه بعد التجارب الفاشلة في المفاوضات مع العدو يجري الترويج لانهاء ​القضية الفلسطينية​ من خلال اخطر مشروع على الامة وهو ما يسمى مشروع ​صفقة القرن​".

وأكد مراد أننا"عندما نتمسك بالمقاومة خيارا لمواجهة العدو ذلك لاننا على قناعة بان ما يخططة العدو لفلسطين من خلال صفقة القرن هو مقدمة للاطماع المستقبلية"، مشددا على ان "صراعنا مع العدو هو صراع وجود وليس صراح حدود".