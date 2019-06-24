شدياق: ثقة ‏المواطن بالطبقة السياسية غائبة بشكل كبير لكي لا أقول بالكامل

لفتت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ خلال حفل اطلاق برنامج التعاون بين ​الحكومة​ ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن "ثقة ‏المواطن بالطبقة السياسية غائبة بشكل كبير لكي لا أقول بالكامل"، متسائلة: "لماذا يضع البعض كل قدرته ليوصل المواطن ال​لبنان​ي الى ‏حالة قرف؟".

وأكدت "أننا ملتزمون كوزارة بحق المواطن بالوصول الى المعلومات ‏وتنفيذ القانون الذي أعد لهذا الهدف كما اننا ملتزمون بالحكومة الالكترونية التي تقرب المواطن لحكومته ‏بدلاً ان تهشله منها"، مشيرةً إلى "اننا نعدكم ان ندفع لبنان مستقبلاً ليكون ‏شريكاً في مؤتمر الحكومات المفتوحة وما علينا كأطراف حكومية إلا ‏ان نتكاتف للعمل بدلاً من المناكفات"، لافتةً إلى أنه "علينا مسؤولية كبيرة ولم يعد المواطن يحتمل تقاذف ‏المسؤوليات".