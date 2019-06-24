شدياق: ثقة ‏المواطن بالطبقة السياسية غائبة بشكل كبير لكي لا أقول بالكامل

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق خلال حفل اطلاق برنامج التعاون بين الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن "ثقة المواطن بالطبقة السياسية غائبة بشكل كبير لكي لا أقول بالكامل"، متسائلة: "لماذا يضع البعض كل قدرته ليوصل المواطن اللبناني الى حالة قرف؟".
وأكدت "أننا ملتزمون كوزارة بحق المواطن بالوصول الى المعلومات وتنفيذ القانون الذي أعد لهذا الهدف كما اننا ملتزمون بالحكومة الالكترونية التي تقرب المواطن لحكومته بدلاً ان تهشله منها"، مشيرةً إلى "اننا نعدكم ان ندفع لبنان مستقبلاً ليكون شريكاً في مؤتمر الحكومات المفتوحة وما علينا كأطراف حكومية إلا ان نتكاتف للعمل بدلاً من المناكفات"، لافتةً إلى أنه "علينا مسؤولية كبيرة ولم يعد المواطن يحتمل تقاذف المسؤوليات".
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