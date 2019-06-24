رد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ على عرض مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه الى ​الشرق الأوسط​ جاريد كوشنير، مؤكدا ان "الأوطان لا تشترى وتباع و​لبنان​ لن يقايض بأموال ​العالم​ كله على ثوابته ومبادئه وقد دفع ​اللبنانيون​ غاليا للحفاظ عليها ولن يغيروا موقفهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدوان ردا على كوشنير: الأوطان لا تشترى وتباع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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